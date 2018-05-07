С завтрашнего дня начинается всеобщая электронная регистрация первоклассников

07.05.2018 17:52 Завтра начнется всеобщая электронная регистрация первоклассников на 2018-2019 учебный год. Как сообщают в Министерстве образования и науки Грузии, регистрация начнется 8 мая в 09:00.



Регистрация будет проходить на специальном веб-сайте информационной системы управления образованием (registration.emis.ge) и завершится 8 июня.



Прием необходимой документации для зачисления в общеобразовательное заведение зарегистрированного учащегося на II этапе будет осуществляться с 11 по 30 июня 2018 года.



Если документация, обязательная для зачисления учащегося на первом и втором этапах не будет представлена в установленные сроки, регистрация автоматически аннулируется.



Что касается третьего этапа регистрации, который продлится со 2 по 16 июля, он подразумевает регистрацию в школьных базах. Также в школу должны прийти те родители, у которых были определенные проблемы в связи с представлением документации.



Кроме того, в министерстве образования заявляют, что к 2018-2019 учебному году можно зарегистрировать и тех детей, кто родился 16 и 17 сентября.















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