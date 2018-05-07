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ЕС объявляет об открытии в Грузии конкурса 2018 года на Приз в области журналистики


07.05.2018   17:54
3 мая Представительство ЕС в Грузии отметило Всемирный день свободы прессы, объявив об открытии конкурса 2018 года на Приз ЕС в области журналистики в Грузии. Впервые этот конкурс провели в 2012 году с тем, чтобы отметить и содействовать поддержке высококачественной журналистики в Грузии. Согласно ЕС, на данный момент данный конкурс для журналистов – самое давно поддерживаемое в стране мероприятие такого плана.

Приз ЕС в области журналистики в 2018 году будет присужден в семи категориях, включающих работы в печатных, онлайн и вещательных медиа. Также будет присуждена и специальная премия за миротворческую журналистику от Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС).

Конкурс "Приз ЕС в области журналистики" поощряет профессионализм и следование журналистской этике, присуждая премии каждый год за лучшую работу в печатных, онлайн СМИ, вещании и за фото журналистику. Специальная премия МНЕС присуждается за лучшую журналистскую работу на тему конфликта, которая способствует укреплению доверия и мирному урегулированию.

Победители первых шести категорий каждый получат премию в 1250 евро. Победитель специальной премии МНЕС за миротворческую журналистику получит стипендию на месячный курс в лондонском Институте по освещению войны и мира.

Конечный срок подачи материалов на конкурс – 1 октября 2018 года. С формой заявки, правилами и руководством по подаче заявки можно ознакомиться здесь.






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