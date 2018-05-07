Лаша Талахадзе назван лучшим спортсменом 2017 года Международной федерацией тяжелой атлетики

07.05.2018 21:44 Международная федерация тяжелой атлетики провела в Тбилиси награждение лучших спортсменов 2017 года.

За особый вклад в развитие этого вида спорта в мире награду получили 24-летний грузинский атлет Лаша Талахадзе – автор мирового рекорда, чемпион Олимпиады, мира и Европы, а также олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, испанка Лидия Валентин.



Награды спортсменам передал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он поздравил лучших тяжелоатлетов мира и поблагодарил Международную федерацию тжёлой атлетики за проведение церемонии награждения в Тбилиси.



«Признание нашего знаменитого грузинского спортсмена лучшим в мире в 2017 году —большое счастье для всех нас. Я хочу поздравить олимпийского, мирового, чемпиона Европы и многократного рекордсмена мира Лашу Талахадзе с этим почётным титулом. Кроме того, я хотел бы поздравить представительницу Испании, госпожу Лидию Валентин с этим почетным титулом, который ей вручается уже второй раз подряд. Я поздравляю наших друзей, дружественный испанский народ и президента федерации тяжелой атлетики Испании», — заявил премьер-министр.



Квирикашвили сообщил, что Лаша Талахадзе был назван лучшим спортсменом года после того, как получил рекордное количество голосов — 9 804 в опросе, проведенном Международной федерацией тяжелой атлетики.



Премьер-министр поздравил с успехом и президента Федерации тяжелой атлетики Грузии: «Поздравляю легендарного Кахи Кахиашвили, главного тренера Лаши Талахадзе, известного грузинского спортсмена Георгия Асанидзе и всю Грузию».



Кроме того, премьер поздравил Лашу Талахадзе с созданием семьи и пожелал чете Талахадзе появления на свет ещё нескольких именитых грузинских спортсменов.















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