Грузинские дзюдоисты продолжают требовать отставки президента федерации

07.05.2018 22:16 Мы не отступаем ни на шаг и продолжаем бороться за правду, - об этом журналистам заявил дзюдоист Варлам Липартелиани.



По его словам, позиция спортсменов неизменна, они все считают, что президент федерации дзюдо должен покинуть пост. Спортсмены воздерживаются от конкретики и отмечают, что перманентно будут предоставлять медиа информацию о плане действий на будущее.



«Мы не отступаем ни на шаг и продолжаем бороться за правду, пока Кевхишвили не уйдет с поста. Эти два дня мы не останавливаемся, с этим человеком состоится встреча, будут ли намечены какие-то планы, мы сообщим поэтапно», - заявил Липартелиани.



Встреча в министерстве культуры и спорта продолжалась за закрытыми дверями около двух часов. По существующей информации, в ходе беседы с министром спортсмены заострили внимание на тех проблемных вопросах, которые имеются в федерации дзюдо, в том числе, непотизме и кадровых изменениях, которые осуществлены по решению Давида Кевхишвили и которые, по оценке спортсменов, незаконны. По завершению встречи спортсмены и министр Михаил Гиоргадзе отметили, что ситуация критическая. Известно также, что министерство начало изучение текущих процессов в федерации дзюдо.















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