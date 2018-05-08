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Греческого журналиста «Евровидения» ранили в Лиссабоне


08.05.2018   11:08
В Лиссабоне во время ограбления получил ножевое ранение журналист, приехавший освещать конкурс «Евровидение», сообщили греческие СМИ.

ЧП произошло утром в понедельник. Неизвестный подошел к журналисту, ударил ножом и ограбил.

Отмечается, что в связи с проведением "Евровидения" в Лиссабоне повышены меры безопасности и "практически на каждом углу" стоят полицейские, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Antenna.

Журналист, у которого с собой были 4 тыс. евро на покупку билетов на полуфинал конкурса, госпитализирован, угрозы его жизни нет. Грабитель скрылся.

Напомним, в понедельник в Лиссабоне официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение".






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