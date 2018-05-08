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«Центр по правам человека» обратился к властям Грузии по делу убитого в Цхинвали Татунашвили


08.05.2018   12:57
Неправительственная организация «Центр по правам человека» призывает власти Грузии активно использовать все международные механизмы для эффективного расследования дела об убийстве Арчила Татунашвили, и подготовить иск против России в Европейский суд по правам человека.

В центре заявляют, что власти Грузии должны использовать как международные правовые, так и дипломатические механизмы, чтобы установить причины убийства Арчила Татунашвили и привлечь виновных к ответственности.

По словам адвоката семьи Татунашвили, Тамар Авалиани, Российская Федерация – государство, которое осуществляет контроль на оккупированных территориях Цхинвальского региона и Абхазии. Соответственно, релевантным государством для иска является именно Россия. Центр поясняет, что важно, чтобы власти Грузии в рамках всех существующих международных форматов поставили вопрос передачи внутренних органов Татунашвили и медицинской документации.

«Центр по правам человека» ставит три требования: эффективно провести процесс расследования дела похищения Арчила Татунашвили и предполагаемого умышленного убийства, чтобы своевременно установить личность виновных лиц и выдать санкции для их привлечения к правосудию; внести иск против России в Европейский суд; чтобы власти потребовали передачу внутренних органов Татунашвили и медицинскую документацию.






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