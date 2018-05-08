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Двое неизвестных повредили двухэтажный поезд «Штадлер» в Грузии


08.05.2018   14:07
Двое неизвестных лиц повредили двухуровневый поезд Штадлера — полностью разрисована одна сторона четвертого вагона. Об этом говорится в информации, распространённой Грузинской железной дороги.

«Факт вандализма произошел на станции железной дороги. Поздно ночью, неизвестные лица повредили двухуровневый поезд Штадлера (Stadler Kiss), который стоял на первом пути. В частности, полностью была разрисована сторона четвертого вагона. Согласно расписанию, ночью поезд стоит на станции Батуми 9 часов. В этот период и произошёл факт вандализма.

Железная дорога Грузии уже обратилась в министерство внутренних дел. Ведется следствие. Двухуровневый поезд «Штадлер» вышел в направлении Тбилиси с шестиминутным опозданием и приехал в конечный пункт в 7:30.

Надеемся, что правоохранители своевременно привлекут нарушителей к ответственности за совершенный факт вандализма», — заявили в Грузинской железной дороге.






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