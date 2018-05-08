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Педставлена концепция павильона Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке


08.05.2018   17:57
Во Франкфурте состоялась презентация павильона Грузии, как страны – почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки, 500 литературных и 100 культурных мероприятий.

За пять месяцев до рынка, третья пресс-конференция Грузии, как страны – почетного гостя прошла в Музее архитектуры Германии. Министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе, директор Национального центра грузинской книги Медея Метревели и художественный руководитель павильона Георгий Бохуа говорили о павильоне проекта и деталях разнообразной программы. На мероприятии присутствовали руководители немецких СМИ и культурных институций Франкфурта.

Директор Национального центра грузинской книги Медея Метревели представила авторов – участников литературной программы и назвала главными спикерами проекта Аку Морчиладзе и Нино Харатишвили.

Главная концепция павильона Грузии основана на 33 грузинских символах, которые ознакомят посетителей с большой историей современной страны. В павильоне будет интегрировано несколько пространств разного содержания, все – информативные и интерактивные. В дизайне активно используется как грузинский орнамент, так и грузинский шрифт, специально созданный для павильона. Грузинские писатели и артисты предстанут со своими произведениями на большой и малой сценах. В павильоне будут выставлены и около 300 изданий грузинской литературы на иностранном языке и книги о Грузии.

Цель концепции павильона – чтобы посетители получили максимальную информацию, как о современной Грузии, так и ее культурном наследии.

Грузинская литература и культура в течение всего года попадет в фокус около 35 немецкоязычных городов Германии, Австрии и Швейцарии.






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