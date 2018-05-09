На акции в Батуми опротестовали «георгиевские ленты»

09.05.2018 12:56 В связи с Днем победы над фашизмом на шествии в Батуми было шумно. На площади Европы собрались представители Национального конгресса славянских народов Грузии.



​Некоторые из них появились на акции с «георгиевскими ленточками», что вызвало со стороны граждан недовольство. После появления на акции представителей «Национального движения» ситуация накалилась и между ними завязалась потасовка.



По словам организаторов акции, ленты были прикреплены к одежде тех людей, кто не знал об их идейной нагрузке. По их словам, они попросят людей снять т.н «георгиевские ленточки».



Участники акции продолжают шествие по проспекту Мемеда Абашидзе. На месте мобилизована полиция.















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