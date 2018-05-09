|
Во время инцидента в парке Ваке задержан лидер грузинских социалистов
09.05.2018 15:24
Во время инцидента в парке Ваке, за административное правонарушение, задержан лидер Социалистического движения Валерий Кварацхелия и еще несколько человек.
Члены гражданского движения выразили протест в связи с советской символикой, с которой Валерий Кварацхелия и его единомышленники пришли к могиле неизвестного солдата.
Инцидент произошел между членами Социалистического движения и представителями гражданского движения.
На данный момент все участники инцидента освобождены.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна