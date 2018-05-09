Во время инцидента в парке Ваке задержан лидер грузинских социалистов

09.05.2018 15:24 Во время инцидента в парке Ваке, за административное правонарушение, задержан лидер Социалистического движения Валерий Кварацхелия и еще несколько человек.



Члены гражданского движения выразили протест в связи с советской символикой, с которой Валерий Кварацхелия и его единомышленники пришли к могиле неизвестного солдата.



Инцидент произошел между членами Социалистического движения и представителями гражданского движения.



На данный момент все участники инцидента освобождены.















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