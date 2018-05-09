Завтра в гостинице «Билтмор» пройдет съезд федерации дзюдо Грузии

09.05.2018 17:33 Федерация дзюдо Грузии завтра в 12:00 проведет съезд в тбилисской гостинице «Билтмор». На завтрашнем съезде будут обсуждаться проблемы в связи с дзюдо, в частности, на повестке дня съезда два вопроса – отчет президента федерации и обсуждение текущих процессов.



Сегодня до конца дня станет известно, будут ли присутствовать на завтрашнем съезде спортсмены, противостоящие президенту федерации Давиду Кевхишвили.



Напомним, что часть дзюдоистов проводит акции. Они требуют, чтобы президент федерации Давид Кевхишвили ушел в отставку с занимаемого поста. По заявлению спортсменов, Кевхишвили не может справиться с существующими проблемами, они также имеют вопросы в связи с кадровыми решениями, принятыми непосредственно президентом федерации.















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