Двум лицам, задержанным за распространение наркотиков по интернету, предъявлено обвинение

09.05.2018 19:48 По информации прокуратуры, двух граждан, задержанных 7 мая, обвиняемых в покупке, хранении, и сбыте наркотических средств, привлекли к ответственности в виде обвиняемых.



Разговор идет об информации, распространенной МВД, согласно которой задержанные продавали наркотические средства через интернет.



"Следствием установлено, что Г.Г. и Н.Г. посредством мобильного телефона, в котором было активизировано коммуникационное средство " Telegram", осуществляли незаконное распространение разных наркотических средств, и новых психоактивных веществ. В частности, Г.Г. и Н.Г. с использованием "Telegram" предлагали гражданам купить наркотические средства за определенную сумму, а после того, как получали согласие покупателя наркотического средства, присылали ему номер счета интернет-тотализатора, и через определенное время с перечисления суммы на этот счет отправляли фото с указанием адреса и конкретного места, где оставляли наркотическое средство"- заявили в прокуратуре.



По сообщению ведомства, сегодня, 9 мая сторона обвинения обратилась к Городскому суду Тбилиси с ходатайством об использовании по отношению обвиняемых заключения как меры пресечения.



Ведется следствие по подпункту "б" части три и подпункту "б" части пять статьи 260, что подразумевает как меру наказания пресечение свободы сроком от 7 до 14 лет.



Напомним, что вчера в Министерстве внутренних дел состоялся брифинг, где заместитель министра заявила, что была выявлена преступная схема реализации наркотиков по интернету.



По словам Натии Мезвришвили, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных в течение двух месяцев, в Тбилиси были задержаны два человека, женщина 1991 года рождения, и мужчина 1994 года рождения.



По информации замминистра, правоохранители выявили преступную схему, по которой задержанные сбывали по интернету наркотические средства.



Мезвришвили заявила также, что полиция посредством скрытых следственных действий наблюдала за маршрутами передвижения обвиняемых, изучала тактику и финансовые ресурсы преступной деятельности. Кроме того, по ее же информации, произошли несколько т.н. контрольные закупки.

















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