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Администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети начинает проект «Зугдиди 100 лет назад»
09.05.2018 22:12
Администрация губернатора Самегрело-Земо Сванети начинает проект «Зугдиди 100 лет назад».
Как заявляют в пресс-службе администрации губернатора, цель проекта – подготовить видео-блоги о положении в Зугдиди 100 лет назад, которые разместят и в социальной сети.
«В этом году исполняется 100 лет с восстановления независимости Грузии. Дата особо отмечается по всей стране. Зугдиди готовится к юбилейной дате. В городе будут очень интересные мероприятия, в том числе оживут и разные исторические сцены. В целях информирования граждан о Зугдиди 100-летней давности мы решили, в рамках предварительной компании, рассказать, что происходило век назад. Это — одно из направлений компании», — заявляют в администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети.
Вместе с тем, как говорят в администрации, второе направление подразумевает подбор локаций для мероприятий 26 мая.
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