«Эрисиони» в рамках проекта Check-in Georgia проведет концерт в Эргнети

10.05.2018 14:09 В рамках проекта Check-in Georgia 2018, ансамбль «Эрисиони» в масштабах всей Грузии начинает турне. Первый концерт пройдет в Гурии, затем, в Кутаиси, Хоби, Батуми, Лагодехи, Марнеули и Гардабани.



«Эрисиони» собирается провести концерт и в Эргнети.



«В итоге, в 2018 году будет проведено 300 мероприятий. В разных областях искусства и музыки, значительно представлены грузинская культура и искусство», — заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.



Проект Check-in Georgia проводится в Грузии в этом году в третий раз.















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