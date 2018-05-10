|
«Эрисиони» в рамках проекта Check-in Georgia проведет концерт в Эргнети
10.05.2018 14:09
В рамках проекта Check-in Georgia 2018, ансамбль «Эрисиони» в масштабах всей Грузии начинает турне. Первый концерт пройдет в Гурии, затем, в Кутаиси, Хоби, Батуми, Лагодехи, Марнеули и Гардабани.
«Эрисиони» собирается провести концерт и в Эргнети.
«В итоге, в 2018 году будет проведено 300 мероприятий. В разных областях искусства и музыки, значительно представлены грузинская культура и искусство», — заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.
Проект Check-in Georgia проводится в Грузии в этом году в третий раз.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна