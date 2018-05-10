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«Эрисиони» в рамках проекта Check-in Georgia проведет концерт в Эргнети


10.05.2018   14:09
В рамках проекта Check-in Georgia 2018, ансамбль «Эрисиони» в масштабах всей Грузии начинает турне. Первый концерт пройдет в Гурии, затем, в Кутаиси, Хоби, Батуми, Лагодехи, Марнеули и Гардабани.

«Эрисиони» собирается провести концерт и в Эргнети.

«В итоге, в 2018 году будет проведено 300 мероприятий. В разных областях искусства и музыки, значительно представлены грузинская культура и искусство», — заявил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе.

Проект Check-in Georgia проводится в Грузии в этом году в третий раз.






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