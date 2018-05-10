Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дзюдоисты, которые требуют отставки Давида Кевхишвили, покинули съезд федерации


10.05.2018   15:48
Дзюдоисты, которые требуют отставки президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили, покинули съезд в гостинице «Билтмор».

Как заявил капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани, президент федерации не отвечал на вопросы дзюдоистов.

«Съезд проходит так, как хотят они. Мы задали острые вопросы, на что не получили ответов. Мы просим всех принять разумное решение. Просим Давида Кевхишвили принять мужественное решение и мы останемся друзьями до конца жизни», — заявил Варлам Липартелиани.

Съезд проходит в закрытом режиме.

Вместе с тем, до начала съезда, президент федерации Давид Кевхишвили заявил, что готов отвечать на обвинения дзюдоистов в любом формате.

Несколько дней назад Дзюдоисты потребовали отставки Давида Кевхишвили и провели акцию.

Президент Федерации дзюдо Давид Кевхишвили заявил, что не собирается покидать должность.

После плаченых итогов на чемпионате Европы, 30 апреля тренировочный штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо подал в отставку в полном составе.

Вместе с тем, министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе заявил, что положение в Федерации дзюдо изучит специальная комиссия, в которую войдут представители министерства культуры, парламентского комитета по делам спорта и Олимпийского комитета.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна