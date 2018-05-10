Дзюдоисты, которые требуют отставки Давида Кевхишвили, покинули съезд федерации

10.05.2018 15:48 Дзюдоисты, которые требуют отставки президента Федерации дзюдо Давида Кевхишвили, покинули съезд в гостинице «Билтмор».



Как заявил капитан сборной Грузии Варлам Липартелиани, президент федерации не отвечал на вопросы дзюдоистов.



«Съезд проходит так, как хотят они. Мы задали острые вопросы, на что не получили ответов. Мы просим всех принять разумное решение. Просим Давида Кевхишвили принять мужественное решение и мы останемся друзьями до конца жизни», — заявил Варлам Липартелиани.



Съезд проходит в закрытом режиме.



Вместе с тем, до начала съезда, президент федерации Давид Кевхишвили заявил, что готов отвечать на обвинения дзюдоистов в любом формате.



Несколько дней назад Дзюдоисты потребовали отставки Давида Кевхишвили и провели акцию.



Президент Федерации дзюдо Давид Кевхишвили заявил, что не собирается покидать должность.



После плаченых итогов на чемпионате Европы, 30 апреля тренировочный штаб Национальной сборной Грузии по дзюдо подал в отставку в полном составе.



Вместе с тем, министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе заявил, что положение в Федерации дзюдо изучит специальная комиссия, в которую войдут представители министерства культуры, парламентского комитета по делам спорта и Олимпийского комитета.















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