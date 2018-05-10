Несовершеннолетний вместо сладостей съел химическое вещество «Крот»

10.05.2018 16:16 В Поти несовершеннолетний съел химическое чистящее вещество «Крот». Подростка привезли в Центральную клиническую больницу города с сильной интоксикацией. По решению членов семьи, пациента перевезли на реанимобиле в клинику имени Иашвили.



По существующей информации, бабушка шестилетнего ребенка купила в магазине «Беврил Групп» сладости, но продавец перепутал упаковку и продал женщине средство для дезинфекции — гранулы химического реагента — «Крот».



«Я не знаю, ошиблась бабушка или продавец. Ребенок не успел проглотить вещество, как только он положил его в рот, у него сразу же случился химический ожог. Язык у ребенка потрескался как — будто его порезали ножом», — заявил сосед подростка.



В «Беврил Групп» говорят, что ошибка как продавца, так бабушки.



«Это человеческая ошибка, которая случилась у продавца, но бабушка не обратила внимание, что покупала», — заявили в компании.















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