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В средневековой крепости Муцо восстановили 20 башен
10.05.2018 16:27
На территории средневековой крепости в ущелье Муцо в одном из самых высокогорных регионов Грузии — Хевсуретии, восстановили около 20 сторожевых башен.
Как сообщили в Национальном агентстве по защите культурного наследия Грузии, проект реставрации Муцо стал одним из самых масштабных и сложных из-за структуры памятника — это множество башен, расположенных близко друг к другу на практически вертикальной скале высоко в горах.
Долгие годы Муцо находился в критическом состоянии, работы по реабилитации начались в 2014 году и к настоящему времени специалисты завершили четвертый этап процесса. В нижней и средней частях крепости были обновлены десятки башен и другие постройки.
Специалисты вернули первозданный вид поврежденным фасадам зданий, которые выполнены из сланцевых плит традиционным грузинским методом, известным как сухая кладка. Обновленные стены и фасады теперь защищают здания от проникновения воды.
Кроме того, восстановлены каменные лестницы, кровли крыш, балконные сваи, установлены новые двери из дуба. В процессе использовались исключительно традиционные для региона материалы.
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