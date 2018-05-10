В средневековой крепости Муцо восстановили 20 башен

10.05.2018 16:27 На территории средневековой крепости в ущелье Муцо в одном из самых высокогорных регионов Грузии — Хевсуретии, восстановили около 20 сторожевых башен.



Как сообщили в Национальном агентстве по защите культурного наследия Грузии, проект реставрации Муцо стал одним из самых масштабных и сложных из-за структуры памятника — это множество башен, расположенных близко друг к другу на практически вертикальной скале высоко в горах.



Долгие годы Муцо находился в критическом состоянии, работы по реабилитации начались в 2014 году и к настоящему времени специалисты завершили четвертый этап процесса. В нижней и средней частях крепости были обновлены десятки башен и другие постройки.



Специалисты вернули первозданный вид поврежденным фасадам зданий, которые выполнены из сланцевых плит традиционным грузинским методом, известным как сухая кладка. Обновленные стены и фасады теперь защищают здания от проникновения воды.



Кроме того, восстановлены каменные лестницы, кровли крыш, балконные сваи, установлены новые двери из дуба. В процессе использовались исключительно традиционные для региона материалы.



















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