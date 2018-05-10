Пенсия ветеранов Второй мировой войны будет удвоена

10.05.2018 18:18 Пенсия ветеранов Второй мировой войны будет удвоена Ветеранам Второй мировой войны удвоят пенсию. Такое решение озвучил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



«Вчера было 9 мая, День победы, и у нас была встреча с ветеранами Второй мировой войны. Был очень волнительный и эмоционально насыщенный день. Они - заслуженные герои, которые не жалели собственных жизней для спасения своей страны и, разумеется, они заслуживают особенного уважения и являются особенными людьми, уже весьма пожилыми, и полными воинского духа. Вчера практически весь день я провел с ними.



Перед заседанием правительства у меня было совещание в основном с экономическим блоком и я хочу сообщить о шаге с нашей стороны, который в определенной степени выражает благодарность нашей страны в отношении этих людей. Хочу, чтобы мы удвоили пенсию ветеранам Второй мировой войны. К сожалению, их осталось очень мало и нам действительно нужно выказать каждому из них особое внимание со стороны государства. Это будет малым выражением благодарности им», - заявил премьер.















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