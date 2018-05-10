Варлам Липартелиани публично обращается к президенту Федерации дзюдо Грузии

10.05.2018 22:53 Капитан грузинской сборной по дзюдо Варлам Липартелиани публично обращается с вопросами к президенту Федерации дзюдо Грузии Давиду Кевхишвили, требуя ответить на них.



В частности, Варлам Липартелиани интересуется существующими в федерации финансовыми вопросами, а также требует от президента федерации того, чтобы он открыто назвал лицо или группу тех, кто «управляет дзюдоистами».



«Обращаюсь ко всем, кто может решить создавшуюся проблему, хотим, чтобы был пролит свет на те вопросы, о которых мы до сегодняшнего дня не говорили. Давид Кевхишвили не раз избегал личного разговора. Говорил, что готов ко встрече, однако сам уклонялся от встречи. Сейчас хотим открыто обратиться к нему с вопросами:



Куда ушли те средства, речь идет о 85 тысячах лари, которые были перечислены федерации для спортсменов, ведь спортсмены получили лишь 32 тысячи. Куда делись остальные деньги, и с какой целью они были потрачены? Требуем предоставления всех документов.



Куда уходят из зарплатного фонда тренеров 10 процентов от зачисленных туда зарплат, которые в виде «отката» прямо возвращаются в федерацию? Куда уходит премиальный фонд, предназначенный для тренеров, который напрямую предназначен тренерам. Почему они должны возвращать 10 процентов?

На чьи деньги ездят болельщики на соревнования. Я благодарю болельщиков, однако когда на Чемпионате Европы у команды нет массажиста, и в это же время приходит много болельщиков, просим, чтобы Кевхишвили конкретизировал – за чьи деньги они приходят на игры?



Почему нет у команды девушек личного врача?



Назови г-н Давид, о каких силах говоришь, и кто нами управляет? От вас требуем, конкретизируйте имена и фамилии.



Почему съезд не был публичным? Почему он был закрытым и почему журналисты не имели права присутствовать на нем?



Кто такие члены исполкома, те люди, которые решают судьбу дзюдо? По какому направлению они назначены? А также, сколько клубов зарегистрировано в «Шевардени 2005», и у каких клубов есть право на участие в выборах президента?



Нам также интересно, кто из нас – спортсменов исчерпал свои возможности и требует в федерации президентства или вице-президентства?



Куда ушли средства профинансированного «Зедазени» соревнования, почему не дали этих денег спортсменам?



Почему увольняет Давид Кевхишвили тренеров без исполкома?



Почему выдает спортсменам кимоно избирательно, ведь, исходя из результатов, различные компании присылают в федерацию эти кимоно в качестве подарка?», - заявил Варлам Липартелиани.

По его же словам, кто стоит за Кевхишвили, известно всем дзюдоистам, однако они не хотят об этом говорить и рассматривать вопрос в политическом плане.



Сегодня в Федерации дзюдо Грузии был проведен съезд, который спортсмены покинули в знак протеста. Часть спортсменов требует отставки Давида Кевхишвили. Со своей стороны Кевхишвили называет эти действия спортсменов «управляемыми» и не собирается оставлять должность.















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