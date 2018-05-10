Подавляющее большинство опрошенных в Гали, Зугдиди, и Поти требует сохранения пособия беженца

10.05.2018 23:04 "Саундже" провел исследование в Зугдиди, Поти, и оккупированном Гальском районе в связи с отношением вынужденно перемещенных лиц к вопросу реформы пособия беженцев, и тем, на какие цели они тратят сумму. По заявлению руководителя неправительственной организации Яго Пасанадзе, 90% опрошенных требует сохранения пособия по причине отсутствия альтернативного источника существования. Они говорят, что полностью зависят от государственного ресурса. В то же время у 70% из них нет информации о реформе, разработанной министерством. Поэтому, по мнению представителя неправительственной организации, власти следует работать в данном направлении.



По словам Яго Пасанадзе, наряду с Зугдиди и Поти, беженцы - члены его организации опросили проживающих в Абхазии сограждан. В частности жителей Квемо Баргеби, Баргеби, Пичори, и самого города Гали. Мнения, и отношения почти везде идентичные.



Руководитель "Института правовой защиты", юрист Русудан Пачкория полагает, что тогда, когда процесс расселения еще не закончился, продолжается немало тяжбы в связи со статусом, беженцы не находятся в равных начальных условиях, рано начинать реформу вопроса пособия. По словам представителя неправительственной организации, в противном случае у процесса будет очень много недовольных людей. В то же время, параллельно данной реальности Русудан Пачкория говорит, что годами ранее в стратегии было прописано следующее - необходимо переходить от статуса к необходимости. В частности, выдавать пособие только тем, кто в нем действительно нуждается.



"Это не тот вопрос, которому нельзя найти однозначное, и самое правильное решение. Для этого необходим консенсус между государством и обществом беженцев. Иначе безболезненно разрешить вопрос будет невообразимо"- отметила Русудан Пачкория.



По словам руководителя местного офиса АМЮГ Джемала Чкадуа, о вопросе говорил находящийся несколько месяцев назад в Зугдиди заместитель министра, и отметил, что пособие должно быть в связке с социальным статусом, что будет болезненным процессом. По пояснению представителя организации, поэтому до окончательного решения вопрос нуждается в основополагающем исследовании, изучении мнения вынужденно перемещенных лиц, и публичных встречах.



Согласно исследованию, у 84,3% опрошенных беженцев нет статуса социально незащищенных. Сумма пособия для 0,9% составляет 360 лари, для 0,4% - 315, для 1,3% - 270 лари, 23% - 180. Для остальных 135, 90, и 45 лари.



68,9% беженцев тратит сумму на продукты питания, 22,6% на медикаменты, 7,2% на коммунальные, и только 1,3% на образование.



По мнению 65,1%, пособие должны получать все беженцы, остальные придерживаются противоположного мнения.



Абсолютное большинство участников исследования считают, что все вынужденно перемещенные лица, кого еще не расселили, должны получать пособие беженцев.



По мнению 89,4% беженцы, получившие жилую площадь, все равно должны получать пособие. Остальные думают наоборот.



На вопрос, какую альтернативу считают справедливым подходом, 27,2% опрошенных считает понижение действующей предельной суммы в 1250 лари. В частности, у кого будет больше дохода, не должен получать пособие.



6,8% видит выход в переходе на социальное пособие. В разделении на поколения, согласно которому пособие получат только те члены семьи, которые испытали преследование - 1,3%, в смешанной модели- 16,2%, ни одна альтернатива не нравится большинству- 48,1%.



Исследование подготовлено в рамках проекта "Включенность граждан в процесс реформы пособия беженца", по поддержке Совета Дании и Фонда развития гражданского общества.



На данном этапе государством разработаны четыре альтернативы. Согласно четвертому подходу, беженцам, которых удовлетворили долгосрочным расселением, прекратят выдачу ежемесячного пособия в 45 лари, а остальным сохранят.



Какой подход изберет министерство, пока не известно, работа над вопросом все еще продолжается.



















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