Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цулукиани: Мы соглашаемся о модели наркополитики, которая больше заботится о потребителях, но предусматривает ожесточенную борьбу с реализаторами


10.05.2018   23:06
Мы соглашаемся, что у Грузии должна быть наркополитика следующего типа – больше заботы к потребителям, ожесточенная борьба с реализаторами, — об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам после заседания правительства.

По ее словам, в рамках межведомственного совета, с 2013 года велось обсуждение того, какой должна быть желаемая модель наркополитики.

«Заслугой этого обсуждения стали те благоприятные шаги, которые были сделаны – это отмена обязательства в случае передозировки, чтобы врач сообщил полиции, или другие шаги. Данное на практике реально дало нам то, что сегодня в грузинских тюрьмах наказание за употребление отбывают только два человека. Поэтому ошибочно мнение в связи с тем, что сегодняшняя наркополитика совершенно не уделяет внимание потребителям, которым необходима забота. Однако, мы естественно, на этом не должны останавливаться – и не останавливались, и вступили в очень активную дискуссию, в том числе с парламентом и инициаторами того пакета, который сейчас рассматривается в комитете по юридическим вопросам. В том пакете изначально была учтена не только либерализация употребления всех веществ, но и декриминализация и много других новинок, в том числе и в отношении сбытчиков, что было улучшено в рамках дискуссии», — заявила Тея Цулукиани.

По ее словам существует соглашение в связи с принципом наркополитики, которое предусматривает более строгий подход к наркореализаторам, и более заботливый – к потребителям.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна