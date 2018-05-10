Цулукиани: Мы соглашаемся о модели наркополитики, которая больше заботится о потребителях, но предусматривает ожесточенную борьбу с реализаторами

10.05.2018 23:06 Мы соглашаемся, что у Грузии должна быть наркополитика следующего типа – больше заботы к потребителям, ожесточенная борьба с реализаторами, — об этом министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам после заседания правительства.



По ее словам, в рамках межведомственного совета, с 2013 года велось обсуждение того, какой должна быть желаемая модель наркополитики.



«Заслугой этого обсуждения стали те благоприятные шаги, которые были сделаны – это отмена обязательства в случае передозировки, чтобы врач сообщил полиции, или другие шаги. Данное на практике реально дало нам то, что сегодня в грузинских тюрьмах наказание за употребление отбывают только два человека. Поэтому ошибочно мнение в связи с тем, что сегодняшняя наркополитика совершенно не уделяет внимание потребителям, которым необходима забота. Однако, мы естественно, на этом не должны останавливаться – и не останавливались, и вступили в очень активную дискуссию, в том числе с парламентом и инициаторами того пакета, который сейчас рассматривается в комитете по юридическим вопросам. В том пакете изначально была учтена не только либерализация употребления всех веществ, но и декриминализация и много других новинок, в том числе и в отношении сбытчиков, что было улучшено в рамках дискуссии», — заявила Тея Цулукиани.



По ее словам существует соглашение в связи с принципом наркополитики, которое предусматривает более строгий подход к наркореализаторам, и более заботливый – к потребителям.















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