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Тревожная статистика - за последние три месяца в ДТП погибли 107 человек
11.05.2018 10:55
Согласно статистике, возросло как количество автодорожных происшествий, так и количество пострадавших в них. Представители министерства внутренних дел сегодня в парламенте не представили последние данные, они представили данные за 2016-2017 год, по которым количество скончавшихся сократилось на 11%, а число аварий - на 15%.
В большинстве говорят, что резкое снижение статистики вызвала реформа, проведенная в стране в минувшем году, но только в конце года смогут проанализировать, почему не продолжилось снижение статистики в 2018 году.
В МВД признают, что, несмотря на проведенные реформы, автодорожные случаи, большое количество погибших и пострадавших являются одним из главных проблем.
Статистика явствует, что увеличились случаи гибели подростков до 16 лет. В 2016 году погибли 17 подростка, 11 из них были пассажиры, а 9 пешеходы, в 2017 году их количество возросло до 23.
Представители неправительственных организаций говорят о тревожном положении, и с целью безопасности детей требуют узаконить ремни безопасности на задних сиденьях автомашины.
"Одноразовый эффект системы баллов"- так оценивают неправительственные организации снижение количества погибших в автоаварии после реформы.
Сегодня в парламентском комитете юридических вопросов с представителями Министерства внутренних дел и третьего сектора обсудили вопрос, как изменится закон "О дорожной безопасности", и снизит ли реформа количество погибших в автоаварии.
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