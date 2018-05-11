|
BBC пишет о секретном поселке в Грузии, откуда глушили западные радио
11.05.2018 11:13
В Душетском муниципалитете, вблизи от Базалети есть поселение, откуда во время Советского Союза глушили "вражеские" голоса радиостанций западных медиа средств. О покрытом тайной поселке Грузии пишет BBC.
Поселок был создан специально для того, чтобы разместить там специалистов коммуникации и радиоинженеров. Главной функцией почти 100 специалистов было следующее: глушить радиосигналы, чтобы грузинская аудитория не слушала, что передают BBC, "Голос Америки", "Радио Свобода", "Голос Израиля", "Дойче Веле", "Радио Ватикана", а также те социалистические издания, которые были критически настроены к Советскому Союзу - радио Албании и Китая.
С 1950-х годов главы СССР особо заострили внимание на то, чтобы ни у кого в границах социалистической республики не было доступа на западные СМИ.
"Радиостанция №5"- так тогда назывался секретный поселок, куда никто не мог проникнуть, поскольку его контролировала охрана, и без спецпропусков никто не мог попасть в поселение.
Живущие здесь специалисты глушили иностранные радиосигналы т.н. "голосовым шумом". Позднее правительство республики решило осуществить на западных частотах трансляцию пропагандистских выпусков Советского Союза.
Сегодня в поселке все еще живут радиоинженеры, заселенные во время СССР, которые создали семьи там же в секретном поселке. После того, как развалился Советский Союз, и были сняты ограничения на западные СМИ, они потеряли работу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна