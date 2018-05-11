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Исследование: Грузины критичней всех в регионе оценивают желательность собственной страны


11.05.2018   11:34
По мнению 21% опрошенных, Грузия для граждан других стран не является желаемой страной для переезда с целью проживания/работы/учебы. Результаты исследований на эту тему публикует IPM.

Так же как грузины, думают о своей стране 16% азербайджанцев, и 15% армян. Каждый четвертый россиянин думает, что Россия не интересна для граждан ни одной страны в целях учебы/работы, и поиска места проживания.

По мнению грузин, больше всего Грузия интересна для немцев (26%) и американцев (22%). По их оценке, наша страна достаточно привлекательна также для французов (18%) и британцев (17%) для постоянного/временного проживания, работы, или учебы.

Азербайджанцы считают свою страну наиболее желаемой для граждан Турции. По мнению россиян, лучше всего во время проживания, работы, или учебы в России будут чувствовать себя белорусы (18%) и немцы (18%). По мнению армян, Армения особенно привлекательной должна быть для германских (34%), российских (30%), французских (28%), и американских (28%) граждан.







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