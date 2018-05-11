В Госмузее Ильи Чавчавадзе состоялась презентация проекта «Писатели за мир»

11.05.2018 15:25 В Государственном музее Ильи Чавчавадзе в Сагурамо состоялась презентация проекта «Писатели за мир».



В проекте, который проходит в рамках юбилейных мероприятий в честь 100-летия Грузинской Демократической Республики, участвуют 12 современных писателей. Они создадут произведения на тему армии. Издать сборник планируется в августе.



На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, глава Генштаба ВС, генерал-майор Владимир Чачибая и представители оборонного ведомства.















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