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В Госмузее Ильи Чавчавадзе состоялась презентация проекта «Писатели за мир»
11.05.2018 15:25
В Государственном музее Ильи Чавчавадзе в Сагурамо состоялась презентация проекта «Писатели за мир».
В проекте, который проходит в рамках юбилейных мероприятий в честь 100-летия Грузинской Демократической Республики, участвуют 12 современных писателей. Они создадут произведения на тему армии. Издать сборник планируется в августе.
На мероприятии присутствовали министр обороны Грузии Леван Изория, глава Генштаба ВС, генерал-майор Владимир Чачибая и представители оборонного ведомства.
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