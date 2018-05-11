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Грузинский режиссер стала обладателем новой награды Ривьерского международного кинофестиваля


11.05.2018   15:28
Режиссер Элене Навериани стала обладателем новой награды Ривьерского международного кинофестиваля.

Элене Навериани получила вторую премию за лучший режиссерский взгляд за дебютную работу «Я действительно капля Солнца на Земле» (I Am Truly a Drop of Sun on Earth).

Фестиваль проходит в итальянском городе Сестри-Леванте с 2016 года.

В прошлом году фильм победил на третьем международном кинофестивале Порту, в номинации – лучший фильм.

«Я действительно капля Солнца на Земле» — совместная работа Грузии и Швейцарии.

Грузинская премьера фильма состоялась на Тбилисском международном кинофестивале.






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