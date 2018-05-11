В Тбилиси откроется представительство Европейской Академии

11.05.2018 15:58 Между Тбилисским государственным университетом (ТГУ) имени Иванэ Джавахишвили и Европейской Академией подписан меморандум о сотрудничестве.



Согласно документу, подписанному ректором ТГУ Георгием Шарвашидзе и президентом Европейской Академии Зирдом Клутингом, в вузе будет создано представительство Европейской Академии.



Представительство начнет свою деятельность в сентябре 2018 года, оно будет способствовать продвижению научных исследований в кавказском регионе.



Представительство, которое наряду с Грузией охватит Азербайджан и Армению, будет финансировать научные исследования молодых ученых.



Отметим, Европейская академия была создана в 1988 году в рамках концепции «Общеевропейского дома» и объединённой Европы. Академия включает секции по всем основным разделам естественных и гуманитарных наук. По состоянию на 2018 год в состав академии входят около 3800 учёных, в том числе 52 нобелевских лауреата.















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