TI: По мнению более половины населения, за легкие и клубные наркотики не должно быть наказания

11.05.2018 19:10 Согласно исследованию "Международной прозрачности-Грузия", большинство населения Грузии считает, что человека не должны сажать в тюрьму за личное потребление легких и клубных наркотиков. В случае интравенных наркотиков 53% считает, что потребление должно быть наказано.



25% населения одобряет тюрьму в виде наказания за личное потребление легких наркотиков. С этим мнением в случае клубных наркотиков согласно 36% респондентов, а в случае внутривенных - 43%.



По заказу НПО "Международная прозрачность-Грузия" исследование осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа". Исследование проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, и по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.

















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