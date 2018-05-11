TI: Большинство опрошенных считает, что прокуратура, МВД, и СГБ находятся под влиянием правящей партии

11.05.2018 19:25 Согласно исследованию неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", более половины населения Грузии, 58% опрошенных считает, что следственные ведомства находятся под влиянием правящей партии.



Большинство опрошенных считает, что интересам правящей партии служат прокуратура (57%), Министерство внутренних дел (55%), и Служба государственной безопасности (55%).



По заказу "Международной прозрачности-Грузия" исследование осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа". Исследование проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, и по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.

















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