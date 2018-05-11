TI: Только 6% населения верит в то, что Мухтарлы сам пересек границу

11.05.2018 19:42 По исследованию "Международной прозрачности-Грузия" (TI Georgia), только 6% населения Грузии верит в то, что исчезнувший азербайджанский журналист Афган Мухтарлы независимо пересек границу.



По мнению 18% респондентов, Мухтарлы похитили грузинские спецслужбы, и передали Азербайджану. По мнению 15% - его похитили азербайджанские спецслужбы по сотрудничеству с грузинской стороной.



Исследование осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" по заказу НПО "Международная прозрачность-Грузия". В ходе исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.

















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