TI: Более трети населения одобряет проведение рейдов

11.05.2018 19:54 Согласно исследованию неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", более чем треть населения Грузии, 36% опрошенных, считает оправданными т.н. рейды.



По мнению 43% опрошенных, обыск в некоторых случаях оправдан, а 18% считает, что проведение рейдов никогда не оправдано.



Исследование осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" по заказу НПО "Международная прозрачность-Грузия". В рамках исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.

















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