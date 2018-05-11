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TI: Более трети населения одобряет проведение рейдов
11.05.2018 19:54
Согласно исследованию неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия", более чем треть населения Грузии, 36% опрошенных, считает оправданными т.н. рейды.
По мнению 43% опрошенных, обыск в некоторых случаях оправдан, а 18% считает, что проведение рейдов никогда не оправдано.
Исследование осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" по заказу НПО "Международная прозрачность-Грузия". В рамках исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.
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