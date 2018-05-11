Исследование: Коррупция, доверие к институтам, и вопросы государственной политики

11.05.2018 19:58 Сегодня неправительственная организация "Международная прозрачность-Грузия" опубликовала результаты исследования общественного мнения, осуществленного "Центром исследовательских ресурсов Кавказа". В рамках исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.



Исследование включало вопросы о коррупции, доверии к государственным и общественным институтам, работе основных ветвей и органов власти, важных вопросах государственной политики, деятельности СМИ и неправительственных организаций.



Особого внимания заслуживают некоторые результаты исследования:



* Только 1% опрошенных говорит, что в течение последних 12 месяцев с них, или членов их семьи требовали взятки за государственную услугу.



* 36% респондентов считает, что в Грузии распространено злоупотребление должностным положением государственными чиновниками для достижения личных целей, а 16% думает, что такое не распространено.



* По сравнению с другими государственными институтами, ощутимо низкое доверие к парламенту и суду, которым полностью, или в большей степени доверяет только 17% и 20% опрошенных соответственно.



* 58% опрошенных считают, что судебная система находится под влиянием правящей партии, а 51%- что она беспристрастная. 80% респондентов считает, что судьи, которые в прошлом в результате давления принимали несправедливые решения, не должны работать в системе.



*Большинство опрошенных считает, что интересам правящей партии служат прокуратура (57%), Министерство внутренних дел (55%), и Служба государственной безопасности (55%).



* Только 30% опрошенных владеет точной информацией об оптимизации правительства (изменение количества министров), осуществленного в 2017 году. В то же время, 61% думает, что число министров следует еще сократить.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

