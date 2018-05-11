Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Исследование: Коррупция, доверие к институтам, и вопросы государственной политики


11.05.2018   19:58
Сегодня неправительственная организация "Международная прозрачность-Грузия" опубликовала результаты исследования общественного мнения, осуществленного "Центром исследовательских ресурсов Кавказа". В рамках исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1 843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.

Исследование включало вопросы о коррупции, доверии к государственным и общественным институтам, работе основных ветвей и органов власти, важных вопросах государственной политики, деятельности СМИ и неправительственных организаций.

Особого внимания заслуживают некоторые результаты исследования:

* Только 1% опрошенных говорит, что в течение последних 12 месяцев с них, или членов их семьи требовали взятки за государственную услугу.

* 36% респондентов считает, что в Грузии распространено злоупотребление должностным положением государственными чиновниками для достижения личных целей, а 16% думает, что такое не распространено.

* По сравнению с другими государственными институтами, ощутимо низкое доверие к парламенту и суду, которым полностью, или в большей степени доверяет только 17% и 20% опрошенных соответственно.

* 58% опрошенных считают, что судебная система находится под влиянием правящей партии, а 51%- что она беспристрастная. 80% респондентов считает, что судьи, которые в прошлом в результате давления принимали несправедливые решения, не должны работать в системе.

*Большинство опрошенных считает, что интересам правящей партии служат прокуратура (57%), Министерство внутренних дел (55%), и Служба государственной безопасности (55%).

* Только 30% опрошенных владеет точной информацией об оптимизации правительства (изменение количества министров), осуществленного в 2017 году. В то же время, 61% думает, что число министров следует еще сократить.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна