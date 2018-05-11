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TI: 45% населения считают, что грузинские полицейские подбрасывают наркотики


11.05.2018   20:08
45% населения Грузии считают, что в стране существует практика подброса наркотиков сотрудниками полиции с целью задержания конкретных людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу НПО «Международная прозрачность — Грузия» (TI Georgia).

Вопрос, который задавали респондентам, был сформулирован так: «Согласны ли вы с предположением о том, что сотрудники правоохранительных органов используют метод подкидывания наркотиков с целью задержания конкретных людей?».
45% ответили, что согласны, 35% не согласились с предположением, 5% сказали, что не слышали ничего подобного, а 15% — затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

Результаты исследования общественного мнения под названием «Коррупция, доверие к институтам и вопросы государственной политики» были обнародованы сегодня. Исследование проводилось Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC). В период с 3 по 28 марта методом прямого интервьюирования было опрошено 1 843 жителя Грузии. Погрешность опроса составила 2,8%.






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