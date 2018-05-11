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TI: 30% опрошенных против финансирования патриархии из госбюджета
11.05.2018 20:46
Сегодня "Международная прозрачность-Грузия" опубликовала результаты исследования общественного мнения.
По мнению 61% опрошенных, патриархия должна финансироваться из государственного бюджета. 30% против финансирования патриархии из госбюджета. Ответа на вопрос нет у 8%.
На вопрос, "изменилось ли отношение народа к патриархии в последние годы", большинство (48%) говорит, что в течение последних лет отношение населения к патриархии изменилось в худшую сторону.
Исследование по заказу TI осуществил "Центр исследовательских ресурсов Кавказа".
В рамках исследования, которое проводилось в период с 3 по 28 марта 2018 года, по всей Грузии были опрошены 1843 человека. Средняя погрешность опроса составляет 2,8%.
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