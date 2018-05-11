TI: 77% населения Грузии думает, что жить в их поселении безопасно

11.05.2018 20:52 По индексу безопасности Всемирного экономического форума 2017 года, среди 136 стран-участников исследования Грузия с 6,0 очками занимает 29-е место.



В рейтинге на первом месте Финляндия (6,7), а на последнем Колумбия (2,6). Этот индекс рассчитывается на базе рисков безопасности бизнес сектора и туризма страны, включает показатели насилия и терроризма, и не учитывает легкого криминала (приложение).



Согласно результатам исследования 2017 года, 77% населения Грузии считает, что безопасность жителей в их поселении защищена. Следует отметить, что в последние годы показатель несколько ухудшился, по результатам исследования 2013 года защищенными чувствовало себя 88% населения, а в 2015 году - 85%.



Любопытно, что у населения на селе более высокое ощущение безопасности (91%), чем у жителей города (77%), а меньше всех защищенными чувствуют себя жители Тбилиси (54%).



Результаты исследования показывают, что чувство безопасности выше среди мужчин, чем женщин, 77% мужчин чувствуют себя защищенными, тогда как тот же показатель среди женщин составляет 69%.



Самыми распространенными проблемами, связанными с безопасностью, являются мелкое хулиганство, семейное насилие, грабеж-разбой, потребление наркотиков и алкоголя. Однако главной проблемой все же называется потребление алкоголя (29%), на что особый акцент делают жители Тбилиси (58%).



Исследование провел ACT в марте 2017 года по заказу Программы развития ООН (UNDP),Офиса развития и сотрудничества Швейцарии на Южном Кавказе (SCO), и Агентства развития Австрии (ADC). Для установления уровня удовлетворения населения общественной услугой по всей Грузии были опрошены 3 400 совершеннолетних респондентов.















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