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Британский гражданин, задержанный в ходе спецоперации в клубе «Басиани», освобожден


12.05.2018   12:32
Британский гражданин Майло Траверс, задержанный минувшей ночью в ходе спецоперации в тбилисском клубе «Басиани», освобожден. Об этом сообщил его адвокат Георгий Махарадзе.

«Британский гражданин уже освобожден. Он минувшей ночью был в клубе «Басиани». Когда выдворяли людей из клуба, он был одним из них. Полиция выводила людей по избирательному принципу, и среди них оказался Майло Траверс», - заявил адвокат.

Поздней ночью в тбилисских клубах «Басиани» и «Гелери» были проведены спецоперации, в результате которых, по информации МВД Грузии», задержаны 8 наркореализаторов.

«МВД в течение трех месяцев производило интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в расположенных в Тбилиси клубах «Басиани» и «Галери» с целью выявления фактов реализации наркотических средств. 12 мая 2018 года на основании судебного постановления в этих клубах были проведены соответствующие следственные действия. Задержано 8 реализаторов наркотических средств», - говорится в заявлении МВД.






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