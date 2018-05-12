Сегодня православная церковь отметит День поминовения апостола Андрея Первозванного

12.05.2018 12:51 Сегодня православная церковь отметит День поминовения апостола Андрея Первозванного. Как сообщают в патриархии, в связи с праздником патриарший местоблюститель, митрополит Шио начнет божественную литургию в Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы в 10:00.



Согласно новозаветному преданию, святой Апостол Андрей Первозванный, рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Христом и привел к нему своего старшего брата — Симона Петра. Апостол Андрей был свидетелем земной жизни Христа, Его смерти и воскрешения. По преданию, после сошествия Святого Духа святой апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны.



Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.



Последним городом, куда пришел Андрей Первозванный, и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. Православная церковь отмечает День поминовения апостола Андрея Первозванного дважды в год. 12 мая - день входа апостола в Грузию, а 13 декабря – день его кончины.















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