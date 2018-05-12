Задержанный глава охраны кафе «Галери» использует право хранить молчание - адвокат

12.05.2018 14:09 Задержанный глава охраны кафе «Галери» Виктор Жамуташавили использует право хранить молчание, — об этом заявила его адвокат Хатуна Хурцилава. По ее словам, им пока не передали материалы дела и Жамуташвили пока не предъявляли обвинений.



Как отметила адвокат, в ходе задержания Жамуташвили получил повреждения руки и ноги.



«В эти минуты был представитель аппарата Народного защитника по своей инициативе, он провел опрос в связи с повреждениями. В ходе задержания он получил повреждения руки и ноги, в связи с этим был составлен протокол. Что касается задержания, ему сказали, что изъяты 50 таблеток «экстази». Сам мой подзащитный использует право хранить молчание, ждет передачи материалов дела. Нас интересует, какие есть доказательства. Он опровергает факт изъятия этих наркотических веществ», — заявила Хатуна Хурцилава.



По ее словам, главу охраны кафе «Галери» задержали снаружи клуба, где был проведен обыск.



«В доме моего подзащитного прошел обыск, и ничего противозаконного не изъяли. Насколько мне известно, наблюдение и запись в кафе «Галери» велись с 21 марта и у них есть какие-то доказательства, однако я ничего не знаю об этом. Как говорят сотрудники, когда его задержали, у него изъяли наркотическое вещество», — заявила Хатуна Хурцилава.



Министерство внутренних дел задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».



Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.



















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