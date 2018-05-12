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Юрист клуба «Галери» заявляет, что следственные действия прошли в пяти ночных клубах одновременно


12.05.2018   14:12
Юрист «Галери» Хатуна Хурцилава заявляет, что заявляет, что следственные действия прошли в пяти ночных клубах одновременно.

По ее словам, обыск в их учреждении длился 7 часов.

«Изъяли неизвестное вещество. Что это – установит экспертиза. У нас за административное правонарушения задержана пять человек. Задержан глава охраны Виктор Джанеташвили. Сейчас я разбираюсь со всем на месте. У нас реализаторов наркотиков не задерживали.

На один день закрылось кафе «Галери» — в пяти клубах на основании однако постановления прошли следственные действия. Среди них – «Басиани», «Галери» «Мткварзе», — заявила юрист у Главного управления полиции Тбилиси, куда доставили задержанных.

По данным ведомства, в «Басиани» и «Галери» задержаны 8 лиц — сбытчиков наркотиков.

«В течение трех месяцев министерство внутренних дел вело интенсивные оперативно-розыскных и следственные действия для выявления фактов сбыта наркотиков в ночных клубах «Басиани» и «Галери».

12 мая 2018 года в этих ночных клубах на основании постановления суда прошли соответствующие следственные действия. Задержаны 8 лиц – сбытчиков наркотиков», — заявляют в МВД.






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