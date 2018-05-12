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На базе крупнейшего вуза Китая создадут центр по изучению Грузии
12.05.2018 14:49
Центр по изучению Грузии появится в провинции Ганьсу на севере центральной части Китая, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.
Центр будет создан на базе Ланьчжоуского университета — одного из крупнейших высших учебных заведений КНР, находящихся в подчинении китайского министерства просвещения.
Ланьчжоуский университет является партнером Тбилисского открытого учебного университета. На днях в Тбилиси побывал вице-президент престижного китайского вуза Бао Баотин, который провел встречи в Минобразования Грузии.
Центр по изучению Грузии создается с целью интернационализации грузинского образования. Авторы проекта считают, что открытие центра картвелологии в китайском университете повысит узнаваемость страны и даст возможность иностранным студентам изучить грузинский язык и познакомиться с культурой Грузии. Между тем, грузинские студенты смогут больше узнать о китайской культуре.
В Центре по изучению Грузии студентов будут учить профессора, приехавшие из Грузии. Помимо этого, студенты могут изучать грузинский язык и с помощью онлайн-лекций, которые будут проводить лекторы Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили и Тбилисского открытого учебного университета.
Ланьчжоуский университет был основан в 1909 году как политико-правовая школа провинции Ганьсу, которая в 1945 году получила статус Ланьчжоусского государственного университета.
Следует отметить, что в ближайшее время в Китае планируется открытие сразу двух центров картвелологии. В марте текущего года стало известно, что изучать грузинский смогут и студенты Пекинского университета иностранных языков.
Инициатива принадлежит Пекинскому университету. Согласовав данный вопрос с посольством Грузии в Китае, было принято решение открыть курс по изучению грузинского языка, которым будет руководить филолог-исследователь Нана Гогохия.
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