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В Грузии пройдут съемки нового индийского сериала
12.05.2018 15:43
Съемки нового индийского сериала о жизни спортсменов начнутся в Грузии в сентябре, сообщает Первый канал со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития страны.
Согласно сюжету, это будет история о богатой жизни спортсменов из мира крикета. Главную роль в фильме играет популярный индийский актер Вивек Оберой.
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Съемками грузино-индийской копродукции Inside Edge займется грузинская продюсерская компания "Фильм продакшен".
Проект осуществляется в рамках программы при министерстве экономики "Снимай в Грузии". На съемках предусмотрено трудоустройство более 200 человек.
По данным на 10 мая 2018 года, в рамках проекта "Снимай в Грузии" поступило на рассмотрение 15 проектов. Из них уже завершены съемки девяти картин. Съемки остальных шести картин продолжаются. Из поступивших проектов четыре являются индийской кинопродукцией.
В министерстве полагают, что благодаря этим проектам в бюджет Грузии поступит около 26 миллионов лари (около 11 миллионов долларов), а число рабочих мест превысит 2 тысячи.
Проект "Снимай в Грузии" министерства экономики и устойчивого развития предусматривает возврат до 25% суммы, потраченной производителями картины во время съемок фильма на территории Грузии.
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