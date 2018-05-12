Нацвлившили: По поручению президента, мы внимательно, в постоянном режиме будем наблюдать за акцией напротив парламента

12.05.2018 16:03 То, что мы увидели вчера в виде проведенной в Тбилиси спецоперации, те кадры, которые распространяются в СМИ, та информация, которую распространяет МВД и очень высокий интерес к этому, существующий в обществе, делают очевидным, что необходимо быстро и детально изучить все факты в связи со спецоперацией, — об этом журналистам заявила парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили.



Как отметила Анна Нацвлишвили, члены администрации президента на месте будут осуществлять мониторинг акции, намеченной на 15:00.



«У МВД есть обязательство борьбы с незаконной реализацией наркотиков и эта борьба должна проходить эффективно и постоянно, но то, что мы увидели вчера в виде проведенной в Тбилиси спецоперации, те кадры, которые распространяются в СМИ, та информация, которую распространяет МВД и очень высокий интерес к этому, существующий в обществе, делают очевидным, что необходимо быстро, непредвзято и детально изучить все факты, обстоятельства в связи со спецоперацией. В том числе и необходимость проведения спецоперации в то время, в том месте и том форме. Нужно изучить все обстоятельства, в том числе и в парламентском формате и дать исчерпывающие ответы на вопросы, существующие в обществе», — отметила Анна Нацвлишвили.



По словам парламентского секретаря, на акции, намеченной на 15:00 напротив парламента, МВД должно обеспечить конституционное право граждан на мирное собрание.



«Сегодня в три часа граждане планирует организовать мирное собрание и акцию протеста. Право на мирное собрание граждан – конституционное право, и МВД должно обеспечить конституционное право и возможность воспользоваться этим правом. Надеюсь, что в этой данности, все государственные ведомства осознают свою роль и ответственность, и будет сделано все для того, чтобы сегодня граждане смогли беспрепятственно воспользоваться конституционными правами. По поручению президента, мы очень внимательно, в постоянном режиме будем следить за текущей акцией», — отметила Анна Нацвлишвили.















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