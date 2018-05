Три человека задержаны на акции солидарности в Батуми

12.05.2018 16:22 Три человека задержаны на акции солидарности в Батуми, — об этом журналист Первого канала сообщает из Батуми.



О мотивах задержания пока неизвестно. Полиция задержала трех человек, когда на проспекте Мемеда Абашидзе проходило шествие.



В Батуми проходит акция солидарности. Участники выступают против проведенной в Тбилиси спецоперации.



Акция под названием We dance together, we fight together проходит на площади Европы



Участники акции заявляют, что протестуют против наркополитики в стране и вчерашних форм борьбы с реализаторами наркотиков со стороны правоохранителей.















