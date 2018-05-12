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Три человека задержаны на акции солидарности в Батуми
12.05.2018 16:22
Три человека задержаны на акции солидарности в Батуми, — об этом журналист Первого канала сообщает из Батуми.
О мотивах задержания пока неизвестно. Полиция задержала трех человек, когда на проспекте Мемеда Абашидзе проходило шествие.
В Батуми проходит акция солидарности. Участники выступают против проведенной в Тбилиси спецоперации.
Акция под названием We dance together, we fight together проходит на площади Европы
Участники акции заявляют, что протестуют против наркополитики в стране и вчерашних форм борьбы с реализаторами наркотиков со стороны правоохранителей.
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