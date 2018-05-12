Переговоры между лидером движения «Белого шума» и правоохранителями завершились безрезультатно

12.05.2018 18:56 Переговоры между лидером движения «Белого шума» и правоохранителями завершились безрезультатно. Об этом на акции у здания парламента заявил лидер движения «Белого шума» Бека Цикаришвили.



Бека Цикаришвили поблагодарил представителей патрульной полиции и отметил, что соглашение не состоялось.



«К сожалению соглашение между нами не состоялось. Вопросы касались следующего: мы требуем полностью занять улицу, так как считаем, что для этого есть достаточное количество людей. Однако со стороны патрульной полиции есть другая позиция, они думают, что количество недостаточное. Это должно подтолкнуть нас к тому, чтобы увеличить численность, позвать наших друзей, показать, сколько нас реально. Однако, считаем, что и на этом этапе есть необходимость занять улицу. Кроме того, с нашей стороны было требование, чтобы ушел спецназ. Нам здесь не нужен спецназ, который разгонял нас вчера. Так что может еще раз посмотрим на количество людей, которым на флангах не слышно нашего голоса и может нам уступят улицу. Ждем от вас позитивных шагов», — заявил Бека Цикаришвили.



У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция под слоганом «Мы выходим за свободу».



Участники акции требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахария.



Министерство внутренних дел вчера задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».



Сегодня в МВД прошел специальный брифинг. Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.



По данным ведомства, существовала обоснованная основа, что реализаторы наркотиков находились в тесных связях с клубом «Басиани» и «Галери».















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