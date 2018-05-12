Полиция уступила участникам акции на Руставели всю проезжую часть

12.05.2018 19:06 Полиция уступила всю проезжую часть дороги участникам акции на проспекте Руставели в Тбилиси.



Участники акции в эти минуты перекрыли проспект Руставели.



Собравшиеся поблагодарили полицию за то, что им уступили дорогу.



Акция «Мы выходим за свободу» у парламента началась в 15:00.



Участники акции требуют отставки премьера и министра внутренних дел.















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