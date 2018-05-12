|
Полиция уступила участникам акции на Руставели всю проезжую часть
12.05.2018 19:06
Полиция уступила всю проезжую часть дороги участникам акции на проспекте Руставели в Тбилиси.
Участники акции в эти минуты перекрыли проспект Руставели.
Собравшиеся поблагодарили полицию за то, что им уступили дорогу.
Акция «Мы выходим за свободу» у парламента началась в 15:00.
Участники акции требуют отставки премьера и министра внутренних дел.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна