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«Танец за свободу» - акция у здания парламента продолжается под таким названием
12.05.2018 20:01
«Танец за свободу» — акция у здания парламента продолжается под таким названием, — об этом сообщает журналист Первого канала.
Как заявили в ходе выступления организаторы акции, не сцене установлена специальная аппаратура, на которой будут играть диджеи.
По его словам, если власти хотят закрыть клубы, в ответ у парламента устроят открытую клубную сцену, на которой известные грузинские и иностранные исполнители будут играть в знак солидарности.
«Превратим парламент в большой клуб», — заявили собравшиеся на Руставели.
По словам организаторов акций, к их требованиям добавилось еще одно – они требуют «свободу танца» в стране.
Организаторы утверждают, что собираются отпраздновать в такой форме у парламента 17 мая и 26 мая.
«Танец за свободу» — акция у здания парламента продолжается под таким названием
«Танец за свободу» — акция у здания парламента продолжается под таким названием, — об этом сообщает журналист Первого канала.
Как заявили в ходе выступления организаторы акции, не сцене установлена специальная аппаратура, на которой будут играть диджеи.
По его словам, если власти хотят закрыть клубы, в ответ у парламента устроят открытую клубную сцену, на которой известные грузинские и иностранные исполнители будут играть в знак солидарности.
«Превратим парламент в большой клуб», — заявили собравшиеся на Руставели.
По словам организаторов акций, к их требованиям добавилось еще одно – они требуют «свободу танца» в стране.
Они утверждают, что собираются отпраздновать в такой форме у парламента 17 мая и 26 мая.
Министерство внутренних дел вчера задержало восемь лиц по обвинению в реализации наркотических веществ в клубе «Басиани» и кафе «Галери».
Сегодня в МВД прошел специальный брифинг. Ведомство распространило и видеоматериал по делу о задержанных по обвинению в реализации наркотиков.
По данным ведомства, существовала обоснованная основа, что реализаторы наркотиков находились в тесных связях с клубом «Басиани» и «Галери».
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