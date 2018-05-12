Собравшиеся у парламента призывают премьер-министра сделать заявление до 22:00

12.05.2018 21:28 Движение «Белого шума» призывает премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили сделать заявление в связи со спецоперацией в тбилисских клубах.



Как заявил лидер движения «Белого шума» Бека Цикаришвили на акции у здания парламента, Георгию Квирикашвили дают срок до 22:00.



«Мы так не разойдемся. Начинаем разбивать палатки по всей территории, пока премьер-министр не удовлетворит наши требования. Важно сохранить гражданскую консолидацию, общий дух, которые сегодня дает жизнь нашей стране, здесь и сейчас, в центре города на площади Руставели, до 22:00 мы ждем конкретного ответа от премьера», — заявил Бека Цикаришвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

