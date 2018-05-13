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Акция у здания парламента завершена


13.05.2018   11:38
Акция у здания парламента в Тбилиси на данный момент завершена. У парламента больше нет ни организаторов, ни других участников акции.

Как заявил лидер движения «Белый шум» Бека Цикаришвили, акция возобновится в 15:00, а до того организаторы обсудят планы на будущее в офисе «Белого шума».

На данный момент около парламента находятся только журналисты и сотрудники патрульной полиции. На месте остаются динамики и другая аппаратура. На территории в течение всей ночи оставались несколько участников вчерашней акции. Они установили палатки, которые сегодня сняла полиция.

Кроме того, сегодня утром в физическое противостояние вступили три человека, однако сами они заявили, что не являются участниками акции. Ситуацию разрядила полиция. Как пояснили правоохранители, лица были задержаны за мелкое хулиганство и освобождены под подписку.






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