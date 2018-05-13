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В Национальной галерее будут выставлены работы Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих итальянских художников
13.05.2018 20:44
В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе будут выставлены работы Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих итальянских художников. Об этом сообщает Национальной музей Грузии.
По их информации, завтра в Национальном музее состоится пресс-тур, который проведут министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли, глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, представитель галереи Венецианской академии Орнелла Сальвадор и генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе.
По информации Национального музея, пройдут следующие выставки:
«Тициан – мастер цветов: Мадонна с младенцем» (15.05. – 05.08.2018), «Великие мастера Ренессанса. Графические работы» (25.05. – 26.08.2018), «Evidence. A New State of Art» (25.05. – 26.08.2018), «Бернинская школа и романтическое барокко» (03.09. – 29.10.2018).
Выставки посвящены 100-летию Демократической республики Грузия.
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