В Национальной галерее будут выставлены работы Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих итальянских художников

13.05.2018 20:44 В Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе будут выставлены работы Тициана, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих итальянских художников. Об этом сообщает Национальной музей Грузии.



По их информации, завтра в Национальном музее состоится пресс-тур, который проведут министр культуры и спорта Михаил Гиоргадзе, посол Италии в Грузии Антонио Энрико Бартоли, глава Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе, представитель галереи Венецианской академии Орнелла Сальвадор и генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе.



По информации Национального музея, пройдут следующие выставки:



«Тициан – мастер цветов: Мадонна с младенцем» (15.05. – 05.08.2018), «Великие мастера Ренессанса. Графические работы» (25.05. – 26.08.2018), «Evidence. A New State of Art» (25.05. – 26.08.2018), «Бернинская школа и романтическое барокко» (03.09. – 29.10.2018).



Выставки посвящены 100-летию Демократической республики Грузия.















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