В Москве во время акции задержали десятки поклонников Telegram

13.05.2018 20:46 В Москве во время митинга «За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram Павла Дурова, заблокированного Роскомнадзором по решению Таганского суда, 13 мая полиция задержала несколько десятков человек.



Как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, которого цитирует Meduza, «около тридцати человек» задержаны за скандирование лозунгов, не соответствующих тематике митинга, — задержаны критиковали президента и правительство.



Портал «ОВД-инфо» сообщает о задержании «более двадцати человек», среди которых есть несовершеннолетние.



Всего, по оценкам полиции, на проспекте Сахарова собрались около тысячи человек. Активисты движения «Белый счетчик» оценили количество участников акции в 2280 человек.



Организаторами митинга «За свободный интернет» выступили ПАРНАС, Пиратская партия России, «Яблоко», «Открытая Россия» и еще несколько общественно-политических движений.



Целью мероприятия заявлялось привлечение внимания к ограничениям доступа к интернет-ресурсам, к уголовным делам за репосты в соцсетях и к действиям Роскомнадзора, а также требование отставки главы ведомства Александра Жарова.



Как сообщалось, 13 апреля суд в Москве принял решение немедленно ограничить доступ к Telegram в России по требованию Роскомнадзора за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.



Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon и Digital Ocean, пытаясь заблокировать Тelegram.



Сам мессенджер продолжает работать у большинства российских пользователей, однако из-за массовых блокировок происходят перебои с доступом к другим популярным сайтам и сервисам.















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